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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاربت في بدايتي.. محمد هنيدي يكشف موقفه من تحريم الفن.. ويفجر مفاجأة عن علاقته بفتاة كينية

محمد هنيدي
محمد هنيدي

حل نجم الكوميديا محمد هنيدي، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم٫ ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس”.

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محمد هنيدي: أفيهاتي في الأفلام مش تنمر.. والهزار لو هيجرح حد بلاش

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محمد هنيدي: اتعرض عليا أغني في فرح شعبي.. والد العروسة أصر ورفضت

ورد  هنيدي خلال اللقاء لأول مرة على اتهامه بالتنمر بسبب بعض الإفيهات المستخدمة في أفلامه، كما كشف رأيه في عودة بعض الفنانات المعتزلات للفن.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



محمد هنيدي: أتحاربت في بدايتي.. واللي يحزن من نجاح الناس مريض نفسي..فيديو
كشف نجم الكوميديا محمد هنيدي، عن تعرضه لمحاربة البعض في بداية عمله بالمجال الفني، مؤكد أنه تعرض للانتقاد ولكن كان يرد بالصمت والعمل.


محمد هنيدي: أفيهاتي في الأفلام مش تنمر.. والهزار لو هيجرح حد بلاش
أكد النجم محمد هنيدي، أن أفيهاته فيما قدمه من أفلام وأعمال فنية ليست تنمرا، موضحا أنه لم يكن في هذا التوقيت وجود لفكرة التنمر وهذه الأشياء السلبية التي ظهرت مؤخرا مع السوشيال ميديا.

 


محمد هنيدي: بعشق رمضان أبو العلمين وكنت بقعد في البيت بملابس الشخصية
أكد النجم محمد هنيدي، عشقه لشخصية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة التي قدمها في فيلم ومسلسل، موضحًا أنه تعامل مع أولاده وأسرته بشخصية "الأستاذ رمضان" وكانت محببه له.

 


محمد هنيدي يكشف موقفه من تحريم الفن: أنا مش فقيه
رد النجم محمد هنيدي، على انتشار تصريحات فكرة تحريم الفن والعمل بالمجال الفني والعودة له مرة أخرى من قبل الفنانات، قائلا: "لست فقيه ولا أعلق على تصرفات أحد من الزملاء الفنانين.. أنا مالي مش فقيه ولن أعلق"، مؤكدا أنه لا يجب أن يعلق على تصرفات أحد.

 


محمد هنيدي عن علاقته بفتاة كينية: "أبوها وعمها أكلهم الأسد يوم قراءة الفاتحة"
كشف النجم محمد هنيدي، ما يشاع عن حقيقة وجود علاقة عاطفية بينه وبين بنت من دولة كينيا، مؤكدا أنه لم يسافر كينيا في وقت سابق نهائيا، وسخر من الشائعة قائلا: "حد يروح كينيا في الحر ده".

 


محمد هنيدي: اتعرض عليا أغني في فرح شعبي.. والد العروسة أصر ورفضت
أكد النجم محمد هنيدي، أنه لم يفكر في الغناء في سياق منفصل عن الأعمال الفنية أو المسرح، مشيرا إلى أنه يحب الغناء ويستمع له، لكن تجربة الأغاني المنفصلة لاقت نجاح ولكن لم يفكر أن ينفصل بالغناء عن المسرح.

 

 

محمد هنيدي الإعلامية أسما ابراهيم أسما إبراهيم النجم محمد هنيدي المجال الفني الكوميديا برنامج حبر سري

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