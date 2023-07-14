لم يحدث منذ 45 عاما.. القضة الكاملة لأكبر إضراب تاريخي لفناني هوليود

في خطوة تاريخية، أعلنت نقابة الممثلين الأمريكية (SAG) أنها ستدخل إضرابًا، مما يشكل بداية لأكبر إغلاق يشهده هوليوود منذ 40 عامًا، ويأتي هذا الإضراب كجزء من مطالب الاتحاد بالحصول على مقابل أكثر إنصافًا من الأرباح وتحسينات في ظروف العمل.

وتعني هذه الخطوة أن حوالي 160,000 فنان سيتوقفون عن العمل اعتبارًا من منتصف الليل. أكد المخرج الشهير كريستوفر نولان أن النجمتين سيليان ميرفي وإميلي بلانت غادرتا العرض الأول لفيلم "أوبنهايمر" احتجاجًا على بدء الإضراب.

مظاهرات الفنانين ضد الذكاء الاصطناعي

من المقرر أن يبدأ إضراب SAG في منتصف الليل بتوقيت لوس أنجلوس (08:00 بتوقيت جرينتش). ستبدأ التظاهرات بالتقاط الصور خارج مقر نتفلكس في كاليفورنيا، قبل التوجه إلى شركات الإنتاج الكبرى مثل Paramount و Warner Bros و Disney.

بالإضافة إلى مطالبها المتعلقة بالأرباح وظروف العمل، تطالب النقابة أيضًا بمنع استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) وإنشاء وجوه وأصوات تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لتحل محل الممثلين. ترى SAG أن هذا الأمر يهدد وظائف الفنانين ويؤثر على جودة الأعمال الفنية.

وبالإضافة إلى ذلك، تسعى SAG إلى فرض قواعد أكثر صرامة بشأن الاختبارات المسجلة ذاتيًا. وتعتقد النقابة أن الاختبارات المنزلية تنقل التكلفة بشكل غير عادل إلى فناني الأداء، وتسعى لتوفير مزيد من الحماية والإجراءات العادلة لأعضاء النقابة.

مع انطلاق هذا الإضراب التاريخي، ينتظر العالم السينمائي بفارغ الصبر لمعرفة نتائج المفاوضات والتطورات القادمة، وكيف ستؤثر هذه الخطوة على صناعة السينما والتلفزيون في هوليوود. ستظل الأنظار متجهة نحو تطورات هذا الإضراب وتأثيره على المشهد الفني.

بسبب الإضراب الذي أعلن عنه على الإنترنت من قِبَل نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية لفناني التلفزيون والراديو (SAG-AFTRA)، ستتأثر العديد من المهن والوظائف في صناعة التمثيل والغناء والرقص، بما في ذلك فناني الأداء والمشتركين في أعمال تحريك الدمى وتقاط الحركة. سيشمل تعليق العمل أيضًا مجموعة متنوعة من المهام الخلفية والترويجية.

وفي يوم الأربعاء، أعلنت SAG-AFTRA، المعروفة رسميًا باسم نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية لفناني التلفزيون والراديو، عدم تمكنها من التوصل إلى اتفاق مع استوديوهات الإنتاج الكبرى. قامت لجنتها التفاوضية بالتصويت بالإجماع على توصية بالإضراب، وبذلك ستتوقف الغالبية العظمى من إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية في الولايات المتحدة.

ماذا عن نتائج الاضراب في هولييود

تعليقًا على ذلك، صرح تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون (AMPTP)، الذي يمثل الاستوديوهات، بأنهم غير راضين عن نتيجة الإضراب، حيث أن الاستوديوهات لا يستطيعون العمل بدون فناني الأداء الذين يضفون الحياة على برامجهم التلفزيونية وأفلامهم.

وأضافت الجمعية في بيانها أن "الاتحاد اختار، طريقًا يؤدي إلى مشاكل مالية لعدد لا يحصى من الأشخاص الذين يعتمدون على هذه الصناعة".

وبسبب الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية لفناني التلفزيون والراديو (SAG-AFTRA) على الإنترنت، ستتأثر العديد من المهن والوظائف في مجال التمثيل والغناء والرقص، بما في ذلك فناني الأداء والمشتركين في أعمال تحريك الدمى وتقاط الحركة، بالإضافة إلى المهام الخلفية والترويجية.

أعلنت SAG-AFTRA، المعروفة رسميًا باسم نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية لفناني التلفزيون والراديو، يوم الأربعاء أنها لم تتوصل إلى اتفاق مع استوديوهات الإنتاج الكبرى. وقد صوتت لجنة التفاوض التابعة للنقابة بالإجماع على التوصية بالإضراب، وهذا يعني أن الغالبية العظمى من إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية في الولايات المتحدة ستتوقف.

موقف شركات الانتاج من الاضراب

فيما صرح تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون (AMPTP)، الذي يمثل الاستوديوهات، أنهم غير راضين عن هذا التطور، حيث أن الاستوديوهات لا يمكنها العمل دون فناني الأداء الذين يُضفون الحياة على برامجها التلفزيونية وأفلامها.

وأضاف التحالف في بيانه أن "النقابة اختارت، للأسف، الطريق الذي سيتسبب في مشاكل مالية لعدد لا يُحصى من الأشخاص الذين يعتمدون على هذه الصناعة".

و يجب أن تستمر المفاوضات بين النقابة والاستوديوهات للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين ويحقق مصالحهما المشتركة. ينبغي على الأطراف المعنية العمل بجد لحل الخلافات والوصول إلى حل قبل أن تتأثر الصناعة بشكل كبير. من الضروري التوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة تحقق استقرار الصناعة وتحفظ مصالح جميع الأطراف المعنية.