Chandrayaan-3.. كواليس إطلاق الهند مهمتها التاريخية إلى القمر

تستعد الهند لإطلاق مهمتها الثالثة إلى القمر بهدف الهبوط بالقرب من قطبه الجنوبي غير المستكشف، ومن المقرر أن تنطلق مركبة تشاندرايان-3 في الساعة 14:35 يوم الجمعة، المزودة بمركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة جوالة، من مركز سريهاريكوتا للفضاء.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وتتوقع مسؤولو الفضاء أن يصل المسبار إلى القمر في 23-24 أغسطس، على أن تكون الهند الدولة الرابعة التي تحقق هبوطًا سلسًا على سطح القمر، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والصين.

Chandrayaan-3 مهمة الهند التاريخية

ومن المتوقع أن يبني Chandrayaan-3، الذي يأتي كجزء من برنامج الهند لاستكشاف القمر، على نجاح مهماتها السابقة على القمر.

وأوضح ميلسوامي أنادوراي، مدير مشروع Chandrayaan-1، أن هذه المهمة تأتي بعد 13 عامًا من أول مهمة للبلاد إلى القمر في عام 2008، التي نفذت أول بحث تفصيلي عن المياه على سطح القمر، وتأكدت أن القمر يتمتع بجو أثناء النهار.

يذكر أن Chandrayaan-2، التي تضمنت أيضًا مركبة مدارية ومركبة هبوط وعربة، تم إطلاقها في يوليو 2019، ولكنها كانت ناجحة جزئيًا فقط.

وتستمر المركبة المدارية في الدوران حول القمر ودراسته حتى اليوم، لكن المسبار السابق فشل في الهبوط برفق وتحطم أثناء الهبوط بسبب خلل في اللحظة الأخيرة في نظام الكبح.

مواصفات مركبة الهند الفضائية

ةصرح رئيس منظمة البحوث الفضائية الهندية (إيسرو)، سريدهارا بانيكر سوماناث، بأنهم درسوا بعناية البيانات التي جمعوها من الحادث الفضائي السابق، وقاموا بتدريبات محاكاة لإصلاح الثغرات.

وأضاف أن المركبة الفضائية Chandrayaan-3، التي تزن 3900 كيلوجرام وتبلغ تكلفتها 6.1 مليار روبية (75 مليون دولار؛ 58 مليون جنيه إسترليني)، لها "نفس الأهداف" كسابقتها، وهي ضمان هبوط سلس على سطح القمر.

وبعد الإقلاع يوم الجمعة، ستستغرق المركبة حوالي 15 إلى 20 يومًا للوصول إلى مدار القمر، وسيقوم العلماء بتخفيض سرعة الصاروخ خلال الأسابيع القليلة المقبلة للوصول إلى نقطة تسمح للمسبار فيكرام تين بالهبوط بسلاسة.

وفي حال تم القيام بكل شيء كما هو مخطط له، ستتجول العربة الجوالة ذات الست عجلات حول الصخور والحفر على سطح القمر لجمع البيانات والصور الهامة، وإرسالها إلى الأرض لتحليلها.