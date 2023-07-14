السيسي يؤكد: قمة جوار السودان تدعو لإنهاء الحرب فورًا والمحكمة العليا الإسرائيلية توافق على النظر بطلب إقالة نتنياهو .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

القاهرة وأديس أبابا: مفاوضات عاجلة للتوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة خلال 4 أشهر

الدول المجاورة للسودان تطلب 1,5 مليار دولار لمساعدتها على استقبال اللاجئين

أوكرانيا تتلقى تعهدات بمساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو

بوتين: انضمام أوكرانيا للناتو سيشكل تهديدا لروسيا

بايدن يستبعد استخدام بوتين السلاح النووي في الحرب مع أوكرانيا

بلينكن يدعو بكين إلى إعادة الاتصالات بين الجيشين الأمريكي والصيني

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن قمة دول جوار السودان، التي استضافتها القاهرة أمس أكدت على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتعامل مع النزاع القائم فيه باعتباره شأنا داخليا والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة يطيل من أمدها. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن هذه القمة وجهت رسالة واضحة مفادها ان لدول الجوار دورا محوريا في حل الأزمة القائمة وتقديم يد العون للأشقاء في السودان في هذه اللحظة التاريخية.

وأعرب المشاركون في القمة خلال البيان الختامي الذي تلاه الرئيس السيسي، عن القلق العميق إزاء العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان، وناشدوا الأطراف المتحاربة وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب وتجنب إزهاق أرواح المدنيين والأبرياء من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات.

وأشارت "الوطن" إلى أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اتفقا على بدء مفاوضات عاجلة للتوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حيث ذكر بيان للرئاسة المصرية أن الجانبين سيبذلان كل الجهود اللازمة للانتهاء من هذا الاتفاق في غضون أربعة أشهر.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن دول جوار السودان، طالبت المانحين الدوليين، بتقديم مساعدات لاستقبال أكثر من 700 ألف لاجئ فروا من الحرب في السودان. من جهته، قال الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو "خلال أسبوع واحد، استقبلنا أكثر من 150 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال" الهاربين من دارفور، حيث سُجّلت أسوأ الفظائع.

وأشارت "الراي" إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت الموافقة على الاستماع إلى التماس يطالب بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد اتهامه بالوقوع في "تضارب مصالح" على خلفية خطة التعديلات القضائية.

دوليًا، قالت "الوطن" إن وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف، أكد الشركاء الأجانب لبلاده تعهدوا بتقديم مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو إلى كييف خلال قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن انضمام أوكرانيا إلى الناتو "سيشكل تهديدًا أمنيًا لروسيا ولن يزيد من أمن أوكرانيا نفسها، كما أن تسليم أسلحة جديدة إلى كييف سيفاقم الوضع ويؤجج الصراع".

وأضاف بوتين: "الدبابات الأجنبية تحترق بشكل أسرع من المركبات السوفيتية الصنع، ولذلك غالبًا ما ترفض القوات الأوكرانية استخدامها؛ لأنها أصبحت أولوية بالنسبة للقوات الروسية.. دمرت روسيا 311 دبابة أوكرانية منذ 4 يونيو، ثلثها على الأقل غربية".

وذكرت "القبس" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، استبعد استخدام نظيره الروسي فلاديمير بوتين السلاح النووي، وذلك بعد تهديدات جديدة لموسكو مرتبطة باحتمال تسليم الغرب مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا. وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي: "لا أعتقد أن هناك احتمالًا حقيقيًا بأن يستخدم بوتين السلاح النووي. لم يقلها الغرب فقط، بل أيضا الصين وبقية العالم: لا تلجؤوا إلى ذلك الخيار".

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كبير الدبلوماسيين الصيني خلال لقائهما الخميس، أن من الضروري أن تستعيد القوتان الاتصالات العسكرية، لكن لا يبدو أنه تم إحراز تقدم بهذا الصدد، لافتة إلى إنه خلال محادثاته في جاكرتا مع وانغ يي، أكد بلينكن "أننا نتحمل مسؤولية إبقاء قنوات الاتصال بيننا مفتوحة، بما في ذلك بين جيشينا، وأعتقد أن علينا أن نفعل ذلك على نحو عاجل، لم نحقق ذلك بعد".

