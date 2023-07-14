مسؤول أوكراني: مقتل 200 جندي روسي في ضربة استهدفت قاعدة عسكرية

قال مسؤول أوكراني إن ما يصل إلى 200 جندي روسي وقائد بلدة توكماك لقوا مصرعهم في ضربة أخيرة على قاعدة روسية.



ونقلت قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أمس /الخميس/ عن عمدة مدينة ميليتوبول بجنوب أوكرانيا إيفان فيدوروف، قوله في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (تليجرام) "لقد عملت قواتنا الدفاعية بنجاح في مواقع المحتلين في توكماك".



وأوضحت القناة أن فيدوروف موجود في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا ويزعم بأن تقارير استخباراتية تفيد بأن قاعدة روسية بمصنع في المدينة قد تعرضت للقصف، وشددت القناة على أنه لا توجد طريقة لتأكيد هذه الادعاءات ولا يوجد دليل مرئي حالياً بشأن الهجوم على المصنع.