حدث ليلا| وفاة طبيب مبارك وأحمد زكي.. حريق مستشفى بميدان مصطفى محمود بالمهندسين.. تعليق غاضب لمرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك برباعية

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:
شكري لـ CNN: قمة جوار السودان أنشأت آلية وزارية أكثر تأثيرًا للتشاور لإيجاد حلول
أكد سامح شكري وزير الخارجية أن المبادرة المصرية بعقد قمة دول جوار السودان جاءت اعتمادا على المشاورات التي تجريها مصر لا سيما مع دول الجوار المباشر للسودان، كون هذه البلدان تتمتع بعمق كبير جدا
وفاة طبيب الرئيس الأسبق والفنان أحمد زكي
توفي مساء أمس الخميس، الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، والذي كتان طبيبا لعدد من الشخصيات العامة منهم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والفنان الراحل أحمد ز
فريق علمي يكشف تفاصيل خفية في لوحات الفراعنة
كشفت تقنية التصوير الكيميائي عن تفاصيل خفية في اللوحات المصرية القديمة لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام.
تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي
خسر الفريق الأبيض كل البطولات ..
انخفاض كبير في سعر الدولار عالميا
تعرض الدولار لمزيد من الضغوط وانخفض مساء أمس الخميس، إذ اعتبر المتعاملون تباطؤ التضخم على نحو غير متوقع في الولايات المتحدة مؤشرًا على قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية الشهر الجاري
ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا
ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، بدعم من شح المعروض وسط توتر في ليبيا ونيجيريا وتراجع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، والذي تأمل الأسواق أن يضع حدا لرفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.
الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد
الذهب يتراجع الآن في مصر.. وعيار 21 اليوم مفاجأة غير متوقعة
يبحث الألاف عبر جوجل عن أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر خاصة سعر الجرام الأشهر في مصر وهو عيار 21 ، والذي تراجع اليوم، يعد أن تخطى 2200 جنيه قبل يومين.
مشادة كلامية بين كهربا ومصور عقب مباراة الأهلي والزمالك
نشبت مشادة كلامية بين محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي والمنتخب ومصور عقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك أمس على ملعب استاد القاهرة . والتقطت عدسات موقع صدي البلد تفاصيل المشادة الكلامية الحادة بين كهربا والمصور حيث قال له كهربا “ انت بتعمل ايه ” . تصرف مفاجئ من شيكابالا
نشوب حريق بمستشفى في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين
شب حريق داخل مستشفى خاص بمنطقة المهندسين، بمحافظة الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.