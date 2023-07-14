حدث ليلا| وفاة طبيب مبارك وأحمد زكي.. حريق مستشفى بميدان مصطفى محمود بالمهندسين.. تعليق غاضب لمرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك برباعية

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن المبادرة المصرية بعقد قمة دول جوار السودان جاءت اعتمادا على المشاورات التي تجريها مصر لا سيما مع دول الجوار المباشر للسودان، كون هذه البلدان تتمتع بعمق كبير جدا

توفي مساء أمس الخميس، الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، والذي كتان طبيبا لعدد من الشخصيات العامة منهم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والفنان الراحل أحمد ز

كشفت تقنية التصوير الكيميائي عن تفاصيل خفية في اللوحات المصرية القديمة لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام.

خسر الفريق الأبيض كل البطولات ..

تعرض الدولار لمزيد من الضغوط وانخفض مساء أمس الخميس، إذ اعتبر المتعاملون تباطؤ التضخم على نحو غير متوقع في الولايات المتحدة مؤشرًا على قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية الشهر الجاري

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، بدعم من شح المعروض وسط توتر في ليبيا ونيجيريا وتراجع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، والذي تأمل الأسواق أن يضع حدا لرفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد

يبحث الألاف عبر جوجل عن أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر خاصة سعر الجرام الأشهر في مصر وهو عيار 21 ، والذي تراجع اليوم، يعد أن تخطى 2200 جنيه قبل يومين.

نشبت مشادة كلامية بين محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي والمنتخب ومصور عقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك أمس على ملعب استاد القاهرة . والتقطت عدسات موقع صدي البلد تفاصيل المشادة الكلامية الحادة بين كهربا والمصور حيث قال له كهربا “ انت بتعمل ايه ” . تصرف مفاجئ من شيكابالا

شب حريق داخل مستشفى خاص بمنطقة المهندسين، بمحافظة الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.