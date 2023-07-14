الحكومة البريطانية توجه دعوة لـ ولي العهد السعودي لزيارة لندن

نقلت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الجمعة، عن مصار مطلعة قولها إن الحكومة البريطانية دعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى لندن في زيارة من المتوقع أن تتم في أكتوبر أو نوفمبر.

وأكد مسؤول بالحكومة البريطانية للصحيفة أن الحكومة وجهت دعوة إلى ولي العهد لكن لم يتم الاتفاق بعد على التجهيزات الدقيقة لها.

وفي عام 2018، أجرى الأمير محمد بن سلمان زيارة إلى المملكة المتحدة التقى خلالها بالملكة إليزابيث الثانية الراحلة وولي عهد بريطانيا آنذاك الأمير تشارلز أمير ويلز، ورئيسة الوزراء، وعدداً من المسؤولين وبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك".