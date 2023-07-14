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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصبع بشري مبتور.. الرئيس الفرنسي يتلقى رسالة بريدية غريبة

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

تلقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إصبعا بشريا مقطوعًا في رسالة عبر البريد، في واقعة غريبة من نوعها؛ وفقا للتقارير الإخبارية تناولتها وسائل الإعلام العالمية اليوم، الجمعة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، أن الرسالة التي تحتوي على إصبع مبتور وصلت إلى قصر الإليزية، مقر إقامة الرئيس الفرنسي، يوم الاثنين.

وقال مصدر في المقر الرئاسي الرسمي للصحيفة: "تم وضع الإصبع في البداية في ثلاجة تضع بها الشرطة عادة وجباتها الخفيفة"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "للتأكد من الحفاظ عليه وحتى يتم تحليله في أسرع وقت ممكن".

وكشفت التحريات أن الإصبع يعود لـ "إنسان حي" وقد تم التوصل إلى كاتب الرسالة وموقعه وهو يعاني من اضطرابات نفسية ويخضع الآن "الدعم الطبي الكامل والمناسب"، بحسب تصريحات مصدر مطلع على الملف، مساء أمس الخميس.

ولم تعلّق الرئاسة الفرنسية فوراً على الواقعة.

وقال مصدر في الشرطة ومكتب المدعي العام في باريس إنه: "ليس من الواضح على الإطلاق سبب إرسال هذا الإصبع إلى الرئيس"، ولكن فُتح تحقيق بتهمة التهديد بارتكاب جريمة أو جنحة بحق مسؤول.

يأتي الحادث الغريب في الوقت الذي يكافح فيه ماكرون السخط والشغب الجماعي على عدة قضايا حيث أعرب السكان في جميع أنحاء البلاد عن غضبهم وإحباطهم من إصلاحات المعاشات التقاعدية.

وفي الآونة الأخيرة، قتل شرطي شاب مراهق يبلغ من العمر 17 عاما من أصل جزائري، ومن المتوقع أن يخرج الآلاف من الشرطة في باريس حيث يحتفل ماكرون والبلاد بيوم الباستيل، وهو عطلة وطنية.

جدير بالذكر أنه يرسل ما بين 1000 إلى 1500 رسالة بريدية وإلكترونية إلى الرئيس ماكرون يوميا. ويقوم فريق مكون من 70موظفا بقراءتها في مكاتب خارج قصر الإليزيه.

ويراقب ماكرون هذه المراسلات التي تعتبر عينة من الرأي العام، وأحياناً يرد شخصيا على رسائل معينة.
 

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