بعد الهجوم على فيفي عبده.. ماذا يحدث لكبار السن عند الرقص؟

تعرضت الفنانة فيفي عبده، للعديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية، وذلك بعد نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع االتواصل الأجتماعي فيديوهات وهي ترقص.

وقالت فيفي عبده، اثناء لقائها في برنامج ET بالعربي، : لو عندي 90 سنة وقادرة أني أرقص هعمل كده، ليه الناس عايزة تمنع عني الأكسجين أنا بحب الرقص جدا، وعندي جمهور بيحبني في كل حالاتي.

فوائد الرقص

الرقص طريقة لطيفة وغير مؤلمة للتمارين الرياضية ، لأنها تشغل العقل والجسد بطريقة ممتعة لا تشعر وكأنها تمرين، وتسبب إصابات أقل لأن حركاتها المتنوعة أقل تكرارا بطبيعتها، بصفتك أحد كبار السن ، يمكنك تجربة أي عدد من الفوائد الصحية للرقص:

-صحة القلب والأوعية الدموية أفضل، يوفر الرقص تمارين القلب منخفضة التأثير على مستوى النشاط الذي ينتج العديد من الفوائد القلبية والرئوية مثل تمارين القلب التقليدية.

-قوة أكبر وقدرة على التحمل، يبني الرقص قوة العضلات في كل جزء من أجزاء الجسم تقريبًا لأنك تحرك جسمك بطريقة تتطلب من عضلاتك مقاومة وزن جسمك، يزيد من قدرتك على أداء المهام اليومية مع فرصة أقل للإصابة أو السقوط بسبب الضعف، وفكر في هذا - كلما تحركت (رقص) ، زادت قدرتك على الحركة (بشكل عام).

-تحسين صحة العظام: تعزز الحركة قوة العظام لأنها تزيد من كتلة العظام.

- إدارة أفضل للوزن: يوفر الرقص تمرينًا لكامل الجسم يؤدي إلى حرق السعرات الحرارية.

-زيادة مستويات الطاقة: يحفز الرقص إنتاج هرمونات الشعور بالسعادة مثل السيروتونين والإندورفين ، مما يجعلك أكثر نشاطًا.

-تحسين المرونة: يساعد الرقص كبار السن على تجنب الإصابات الأخرى عن طريق إرخاء المفاصل وإتاحة مزيد من الحركة مع قدر أقل من الانزعاج الجسدي.

-خفة الحركة المحسنة: مع تقدمنا ​​في العمر ، نميل إلى فقدان القدرة على التحرك بسرعة وسهولة، يساعدك الرقص على استعادة بعض خفة الحركة.

- تحسين التوازن: يتطلب الرقص منك استخدام التوازن أثناء التحرك والخطوة والدوران، تتغير قاعدة دعمك مع كل حركة ، ويستجيب دماغك وجسمك من خلال تعزيز قدرتك على ضبط توازنك والحفاظ عليه أثناء تحركك.

- إدراك أفضل: تظهر الأبحاث أن الرقص لمدة ساعة إلى ساعتين في الأسبوع يمكن أن يحسن المهارات المعرفية، يؤدي حفظ الخطوات والتركيز الذي يتطلبه الرقص إلى زيادة نشاط الدماغ ، مما يؤدي إلى تحسين الوظيفة الإدراكية.

-المزيد من فرص التفاعل الاجتماعي: الرقص هو نشاط اجتماعي عظيم، سواء كنت في فصل رقص أو في حفلة أو احتفال ، فإنك تقابل أشخاصًا لهم نفس الاهتمامات في نشاط غير تنافسي يتعلق بالمتعة.

-يرفع الروح: يتيح لك الرقص تشتيت ذهنك عن الأشياء التي تسبب لك التوتر ويوفر لك استراحة من مخاوفك.

-يبني الثقة: يمكن للرقص أن يجعلك أفضل جسديًا وعقليًا وعاطفيًا واجتماعيًا. مع كل ما يحدث لك ، لا بد أن تشعر بثقة أكبر بشأن نفسك والعالم من حولك.

المصدر: bethesdahealth