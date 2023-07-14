نشرة المرأة والصحة | ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص.. بعد الهجوم ضد فيفي عبده.. ماذا يحدث لكبار السن عند الرقص؟

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء من الأطعمة التي يوصي الخبراء و الأطباء بتناولها لأنها غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان.

فنعرض لكم من خلال هذا التقرير فوائد تناول الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء.

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها برفقة زوجها وابنها الأمير الحسين وزوجته رجوة.

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في قبرص.

تعرضت الفنانة فيفي عبده، للعديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية، وذلك بعد نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وهي ترقص.