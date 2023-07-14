عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة | ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص.. بعد الهجوم ضد فيفي عبده.. ماذا يحدث لكبار السن عند الرقص؟

فيفي عبده
فيفي عبده

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء.. فوائدها وأسباب التوصية بتناولها

 

الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء من الأطعمة التي يوصي الخبراء و الأطباء بتناولها لأنها غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان.

فنعرض لكم من خلال هذا التقرير فوائد تناول الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء.

برشاقة لافتة.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بهذا الفستان|شاهد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

سعر غير متوقع لإطلالة رجوة زوجة الأمير الحسين| لن تصدق

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها برفقة زوجها وابنها الأمير الحسين وزوجته رجوة.

 

بعدت عن الألوان الكئيبة| ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في قبرص.

 

بعد الهجوم على فيفي عبده.. ماذا يحدث لكبار السن عند الرقص؟

تعرضت الفنانة فيفي عبده، للعديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية، وذلك بعد نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وهي ترقص.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

بعدت عن الألوان الكئيبة| ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص

إيقاف إنتاج نوع شكولاتة منتشر بالأسواق بعد اكتشاف مفاجأة صادمة

بعد الهجوم على فيفي عبده.. ماذا يحدث لكبار السن عند الرقص؟

سعر غير متوقع لإطلالة رجوة زوجة الأمير الحسين| لن تصدق

الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء.. فوائدها وأسباب التوصية بتناولها

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

برشاقة لافتة.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بهذا الفستان|شاهد

نشرة المرأة والصحة| 3 مشروبات تخفض ضغط الدم المرتفع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة مانجو في اليوم

ترشيحاتنا

استغربت من طلبه| استغاثة زوجة : مش متخيّلة اللي قاله وبدأت المشكلة

قائد فاجنر يدرب جنود بيلاروسيا في قواعد عسكرية.. هل يتحدى روسيا؟

ألغام أوكرانية.. تحذير عاجل من البحرية الروسية

تركيا تعتقل 33 أجنبيا منضمين إلى داعش

بعد استئصالها الغدة الدرقية | إطلالة لافتة لـ حنان مطاوع

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس| بمذاق لا يقاوم

احذر.. عوامل تزيد من الإصابة بسرطان القولون

نشرة المرأة والصحة | ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص.. بعد الهجوم ضد فيفي عبده.. ماذا يحدث لكبار السن عند الرقص؟

9 علامات تكشف نقص فيتامين د عند النساء.. تعرف عليها

فيديو

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ 2022.. فيديو

بعد 24 ساعة من صورته الأخيرة.. حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش

آيقونة البحار .. أكبر سفينة في العالم تبحر في أكتوبر المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ