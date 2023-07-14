خدوا 5 رايح و4 جاي| الأهلي يتفوق على الزمالك 7/ 2 في انتصارات الدورين بالدوري

حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت بينها بإستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري.



أحرز أهداف الأهلى كل من حسين الشحات “ هدفين ” وعلى معلول ومحمد شريف فيما أحرز هدف الزمالك الوحيد أحمد سيد زيزو.

مباريات القمة بين الأهلي والزمالك حافلة بالإثارة والندية بين قطبي الكرة المصرية والأرقام القياسية في بطولة الدوري المصري.

النادي الأهلي نجح في اقتناص الفوز والتغلب على غريمه التقليدي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري رايح جاي 7 مرات وتفوق على الفارس الأبيض محليا.

فيما حقق نادي الزمالك انتصارا على النادي الأهلي ذهابا وإيابا مرتين فقط على مدار مواجهات القمة في بطولة الدوري المصري.

الأهلي حقق الفوز رايح جاي 7 مرات مقابل مرتين لنادي الزمالك جاءت على النحو التالي :

موسم 1950- 1951 (2 -0 و3 -0)

موسم 1961 -1962 ( 3 -0 و3 -0).

موسم 1998-1999 (2-1 و2-0)

موسم 2004-2005 (4-2 و3-0).

موسم 2007-2008 (2-0 و1-0).

موسم 2016 – 2017 (2-0 و 2-0)

موسم 2022 – 2023 (3-0 و 4 – 1)

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر رسميًا بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة 43 في تاريخه حيث يعتلي صدارة الترتيب برصيد 78 نقطة.

الزمالك يهزم الأهلي مرتين ذهابا وإيابا في الدوري

فى يوم 15 يونيو 1993، حقق الزمالك فوزاً ثميناً على الأهلى فى ختام دورى 1992-1993 بهدف دون رد سجله أيمن منصور قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق، فى لقاء القمة رقم 71 المؤجل من الأسبوع رقم 18، لتصبح المرة الأولى التى يفوز فيها الفارس الأبيض ذهاباً وإياباً على غريمه الاهلى فى تاريخ لقاءات الفريقين فى مسابقة الدوري.

حيث سبق لنادي الزمالك وفاز فى لقاء الدور الأول بنفس النتيجة على النادى الأهلي بهدف سجله الفلسطينى مصطفى نجم فى الشوط الأول، وأقيمت القمة 71 باستاد الكلية الحربية بقيادة تحكيمية للحكم الإماراتى عبد العزيز الملا

فيما جاءت المرة الثانية التى يحقق فيها الزمالك الفوز رايح جاي أمام النادي الأهلي في موسم "2003-2004" فاز في الدور الأول بهدف جمال حمزة، وفي الدور الثانى بهدفين مقابل هدف سجله أبوتريكة في أول ظهور له في القمة، واحتفظ الزمالك أيضا باللقب.