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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكونات من المطبخ.. اسهل طريقة لعمل الجبنة المثلثات في البيت

بمكونات من مطبخك..
بمكونات من مطبخك.. اسهل طريقة لعمل الجبنة المثلثات في البيت

الجبنة المثلثات من أكثر أنواع الجبنة الكاملة الدسم والتي تتميز بمذاقها الرائع وقوامها الطري الناعم  ويفضلها الاطفال بشكل كبير خاصة في السندوتشات .. ولها قيمة غذائية كبيرة لاحتواءها علي معادن وفينامينات يحتاجها الجسم  ، سوف نقدم لكم  اسهل طريقة لعمل الجنبة المثلثات بمكونات متوفرة في البيت

 

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المقادير:

كوب من الحليب

ربع كوب من الزيت

ثلاث مثلثات جبنة

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة دقيق أبيض

ملعقة كبيرة نشا


طريقة التحضير:


احضري الخلاط وضعي فيه الحليب والزيت

والخل والنشا والدقيق والملح وثلاث مثلثات

جبنة جاهزة واخلطي كل المكونات جيداً حتى

يكون القوام متجانس وخالي من التكتلات.

ارفعي على النار وضعي فيه الخليط واستمري في

التقليب حتى يغلي الخليط ويثقل القوام ثم

ارفعي الجبنة من على النار.

احضري علب مستديرة وضعي فيها خليط الجبنة

وساوي الوجه ثم اتركيها تبرد تماماً وضعيها في

الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

اخرجي الجبنة من الثلاجة

وقطعيها مثلثات حتى تكون

مثل الجاهزة في المحلات

واستخدميها في صنع

السندوتشات أو حسب الرغبة.

 

 

 

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