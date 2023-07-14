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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

تحذيرات أممية من دخول السودان حربا أهلية واسعة النطاق|وزير الخارجية المصري يعلق

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

حذر سامح شكري وزير الخارجية من أن الوضع في السودان بات خطيرا جدا، مؤكدا أن "الوضع ينذر بتفاقم أزمة إنسانية" يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت الأمم المتحدة من أن هذا البلد بات على شفا حرب أهلية واسعة النطاق.

 

وأكد الوزير شكري خلال حواره أجراه مع شبكة CNN الأمريكية، أن مصر لن تدخر جهدا من أجل دعم وحماية الأشقاء في السودان، مشيرا إلى أن المبادرة المصرية بعقد قمة دول جوار السودان جاءت اعتمادا على المشاورات التي تجريها مصر لا سيما مع دول الجوار المباشر للسودان، كون هذه البلدان تتمتع بعمق كبير جدا في علاقاتها مع السودانيين.

شكري لـ CNN: قمة جوار السودان أنشأت آلية وزارية أكثر تأثيرًا للتشاور لإيجاد حلول

سامح شكري: مصر تبذل كل الجهد لاحتواء أزمة السودان

وحذر الوزير شكري مجددا، من التصعيد على مستوى مسار العمليات العسكرية المستمرة في السودان حيث يعيش المدنيون تحت تأثير أزمة الإنسانية، مؤكدا أن نجاح بلدان الجوار في التوصل لإنشاء آلية وزارية؛ لتكون بمثابة فرصة كافية واستراتيجية أكثر تأثيرًا للتنسيق والتشاور مع الجهات الأخرى الموجودة أيضًا والمعنية؛ لإيجاد حلول أفضل للوضع المتردي.

 

وأضاف شكري “في نفس الوقت، لم تجتمع دول الجوار من أجل السودان بدافع القلق المتزايد من تصاعد الأحداث فحسب على حدودها فحسب، وإنما بالتأكيد لأن لدى كل منها تصور عن المكون السياسي للمجتمع المدني ولديها آلية ورؤية تطرح حلولا للوضع الراهن بطريقة شاملة، فضلا عن الهدف الرئيسي وهو في المقام الأول وقف الصراع ومنع تفاقمه إلى حرب أهلية واسعة النطاق”.

 

واختتم شكري حديثه قائلا “نحن في مصر مستمرون في السماح يوميا بدخول السودانيين ولكن بعد استلام التأشيرات؛ لأسباب تتعلق بالوضع الأمني للحيلولة دون تسلل أشخاص غير مرغوب فيهم بسهولة، ولكن مصر بالتأكيد ترحب بالأشقاء السودانيين، وقد تم ذلك من أجل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم”.

 

وعقدت أمس أعمال قمة دول جوار السودان في العاصمة المصرية القاهرة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت خلال فعاليتها على الاحترام الكامل لسيادة السودان وأراضيه، ومطالبة الجيش السوداني والدعم السريع بإنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر، والدعوة إلى حوار جامع بعيدا عن التدخلات الخارجية.

 

وأشار البيان الختامي للقمة إلى التوافق على أهمية إيجاد ممرات آمنة وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية، وتجنيب المدنيين تبعات الحرب الدائرة.

 

كما شددت الدول المشاركة على أهمية الاحترام الكامل لسيادة السودان و"عدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأنا داخليا".

 

وأكدت الدول المشاركة على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، ومنع تفككها أو تشرذمها، محذرين من أن ذلك سيكون له "تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل".

 

ودعت القمة، التي استمرت ليوم واحد، إلى تأسيس آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار.

CNN الأمريكية المبادرة المصرية الوضع في السودان جوار السودان

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