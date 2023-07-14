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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص| شاهد احتفال مجلس الأهلي بمقصورة استاد القاهرة بهدف الشحات في الزمالك

صدى البلد

حقق  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً كبيرا علي الزمالك 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

تسيد الأهلي المباراة وسط أمواج هجومية متلاحقة وعاتية انهارت معها دفاعات الزمالك، وأثمرت عن العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة كما تصدى القائم لهدف محقق في الشوط الأول الذي تسيده الأهلي بالكامل.

تقدم الأهلي بالهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 2 من تسديدة صاروخية حملت توقيع حسين الشحات، الذي تألق بتسديداته المتقنة ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 36 بمهارة فائقة، قبل أن يسجل علي معلول الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 46، ثم يختتم محمد شريف الرباعية في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع. فيما سجل هدف الزمالك الوحيد لأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يصل الأهلي إلى النقطة 78 محلقًا بمفرده في صدارة الدوري، بعدما حسم البطولة للمرة الـ43 في تاريخه بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 59.

ورصدت كاميرا صدى البلد إحتفال جنوني لمجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية للملعب بتسجيل الهدف الأول في المباراة.
 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استاد القاهرة بطولة الدوري الممتاز الأهلى لأحمد السيد زيزو

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