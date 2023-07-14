استقبال حافل من مجلس الأهلي لحمزة علاء بعد التأهل للأولمبياد.. فيديو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً كبيرا علي الزمالك 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

تسيد الأهلي المباراة وسط أمواج هجومية متلاحقة وعاتية انهارت معها دفاعات الزمالك، وأثمرت عن العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة كما تصدى القائم لهدف محقق في الشوط الأول الذي تسيده الأهلي بالكامل.

تقدم الأهلي بالهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 2 من تسديدة صاروخية حملت توقيع حسين الشحات، الذي تألق بتسديداته المتقنة ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 36 بمهارة فائقة، قبل أن يسجل علي معلول الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 46، ثم يختتم محمد شريف الرباعية في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع. فيما سجل هدف الزمالك الوحيد محمد السيد زيزو من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يصل الأهلي إلى النقطة 78 محلقًا بمفرده في صدارة الدوري، بعدما حسم البطولة للمرة الـ43 في تاريخه بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 59.

ورصدت صدي البلد إستقبال مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لإستاد القاهرة لحمزة علاء حارس المرمي في ظهوره الأول بعد عودته من قيادة المنتخب الإوليمبي للتأهل لإولمبياد باريس والذي ضم العامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق وطارق قنديل عضو المجلس.