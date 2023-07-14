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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب فوز الأهلي برباعية.. حسن المستكاوي: المشاكل الفنية في الزمالك كبيرة جدا

مباراة القمة بين
مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، علي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري، والتي انتهت بنتيجة 4-1 للأهلي.

 

وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “مرة أخرى أشاهد الفريقين في كل مباراة، ولا أتابع فريقا واحدا ولما أقول إن الزمالك تحرك ولعب في الشوط الثاني فهذا مقارنة بانه لم يكن موجودا في الشوط الأول”.

 

وتابع: “ولا يعني ابدا انه كان في تلك المباراة ندا للأهلي الذي اكتفي بالأهداف الأربعة وحين نتحدث عن التسعين دقيقة فأن النتيجة هي ١/٤ .. والمشاكل الفنية في الزمالك كبيرة جدا”.

 

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري.


أحرز أهداف الأهلي، كل من حسين الشحات “ هدفين ” وعلى معلول ومحمد شريف فيما أحرز هدف الزمالك الوحيد أحمد سيد زيزو.

وسادت حالة من الغضب والاستياء بين نجوم الزمالك السابقين بعد خسارة القمة 126 أمام النادي الأهلي.

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