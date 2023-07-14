من يشارك به وماذا يبحثون خلاله؟.. تفاصيل المعسكر الصيفي الغامض لأكبر أغنياء العالم

حطت طائرات خاصة تباعا في ولاية إيداهو حاملة على متنها عددا كبيرا من أصحاب المليارات وأباطرة التكنولوجيا والإعلام والرؤساء التنفيذيين في شركات عملاقة للمشاركة في مؤتمر وادي الشمس السنوي أو ما يطلق عليه “المخيم الصيفي لأصحاب المليارات”، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم التفاصيل.



وذكرت "ديلي ميل “ البريطانية أن أبرز المشاركين في المؤتمر هذا العام الملياردير الأميركي وران بافت والرئيس التنفيذي بـ ”ديزني" بوب إيجر والرئيس التنفيذي لـ “آبل” تيم كوك ومؤسس شركة “أوبن أي” سام التمان.



ويشهد هذا الحدث السنوي توقيع صفقات تجارية ومن المتوقع أن تهيمن عليه قضايا الذكاء الاصطناعي وخدمات تدفق البيانات؛ لكن الكثير من الغموض مازال يلفه فهو ينظم خلف الأبواب المغلقة ويمنع الصحافيون من تغطيته.

