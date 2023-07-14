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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين: مبروك للأهلاوية.. ديما رافعين رأس الرياضة في مصر

إلهام شاهين
إلهام شاهين

هنأت الفنانة إلهام شاهين، النادي الأهلي لفوزه علي نادي الزمالك بمباراة القمة بأربعة أهداف لهدف، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها “انستجرام”: “مبروك للأهلاوية اللي ديما رافعين رأس الرياضة في مصر”.

 وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما امس الخميس، باستاد القاهرة الدولي في القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.

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