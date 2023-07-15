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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون.. غلق مراكز تجميع الدم إداريا في هذه الحالات

مراكز بلازما الدم
مراكز بلازما الدم

تضمن قانون تنظيم عمليات الدم و تجميع البلازما ، عدة حالات تتسبب في غلق المركز إداريا حال الإخلال بأحكام القانون . 

نص القانون على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقـل بعد الحصول علي ترخيــص من الوزارة المختصة، ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم .

ويحدد الـوزير المختـص المواصفات والاشتراطات التي يجـب أن تتوافـر في المركـز ، بناءً علي عرض مجلس مراقبة عمليات الدم . 

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وفقا للقانون.. التزامات على مراكز تجميع بلازما الدم ومشتقاتها

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مدير عام مراكز الخدمات: تحديث وتوحيد تراخيص بنوك الدم

حالات غلق مراكز الدم إداريا

 

نصت المادة 23 من القانون على أنه للجهة المختصة بإصدار الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريًا فى الحالات الآتية:

1- إذا أدير دون ترخيص أو دون إشراف طبيب بشري علي المركز.

2 إذا أدير  دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الغلق وإجراءاته ، وأحوال إلغاء قرار الترخيص ومواعيد التظلم منه والبت فيه. 

قانون تنظيم عمليات الدم تجميع البلازما عمليات الدم غلق مراكز الدم إداريا مراكز الدم

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