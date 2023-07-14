مقتل شخص في حادث بمحطة تخصيب يورانيوم روسية

لقي شخص مصرعه في حادث في محطة لتخصيب اليورانيوم في منطقة الأورال الروسية، اليوم الجمعة، ولكن شركة "روسأتوم" النووية الحكومية قالت إن الحادث لا يشكل أي تهديد لصحة الناس في المنطقة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية.

وقالت المحطة إنه تم "خفض الضغط" لأسطوانة تحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم المخفض، ولكن مستويات الإشعاع في الموقع والمنطقة المحيطة بها كانت طبيعية، دون الكشف عن السبب الذي أدى لحدوث ذلك.

وسداسي فلوريد اليورانيوم هو مادة كيميائية تستخدم في عملية تخصيب اليورانيوم.

وقالت روساتوم، التي تمتلك المحطة، إن الشكل المخفض للمركب أقل إشعاعا من اليورانيوم الطبيعي ولم يشكل أي تهديد لصحة الإنسان.

وقال نائب مدير الإنتاج في المصنع، يوري مينييف: "لا يوجد خطر من أي نوع على سكان مدينة نوفوورالسك أو موظفي المصنع"، مضيفا أن المصنع يعمل بشكل طبيعي.