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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثمان صاحب كافتيريا بسوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان صاحب كافتيريا في نهاية العقد السابع من العُمر، كان قد انتهت حياته إثر انقلاب سيارة ملاكي به وبزوجته على الطریق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جھینة غرب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاده ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز، ووجود جـ.ـثة ومصابة.

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وبالإنتقال والفحص تبین انه أثناء سیر السیارة ملاكي قیادة المدعو (جمال ف ا و- 68 سنة- صاحب كافتیریا- ویقیم دائرة مركز البلینا)، اختلت عجلة القیادة بیده؛ ما أدى لإنقلابھا على جانب الطریق؛ نتج عن الحادث وفاة قائد السیارة، وإصابة زوجته المدعوة (عواطف م م ف- 45 سنة- ربة منزل- وتقیم بذات الناحیة)، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي بينما تم نقل المُصابة لذات المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

وبسؤال نجلھما المدعو (محمد ج ف ا- 26 سنة- سائق- ویقیم بذات الناحیة)، قرر بمضمون ما تقدم، ونفي الشبھة الجنائیة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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