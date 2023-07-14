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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق المنصورة لإجراء الصيانة الدورية.. اليوم

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم فصل الكهرباء اليوم الجمعة من  الساعة 6 صباحا وحتي الساعة 9 صباحا في ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء الصيانة الدورية علي لوحة توزيع الكهرباء بجديلة بمعرفه قطاعي كهرباء جنوب وشرق الدقهلية.


جاءت تصريحات " مختار" بعد اطلاعه علي التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء "قطاعي كهرباء جنوب وشرق الدقهلية بشأن أعمال الصيانة علي لوحة توزيع كهرباء بجديلة بالمنصورة.


وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربي والتي يتم فصل الكهرباء عنها هي منطقة جديلة ومنطقة قولونجيل ومنطقة توريل الجديدة ومنطقة ترعة المنصورية ومنطقة الدراسات وشارع الامام محمد عبده وشارع عبد المنعم رياض وطريق دمياط الخارجي وشارع سعد زغلول وكوبري الفونس حتي شارع 18 بتوريل وشارع قناة السويس وتقسيم طرطير بنطاق مدينة المنصورة.


ووجه "مختار" محمد امين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة  للتنسيق مع مسئولى قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة المذكورة علي أكمل وجه وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر لتلبية احتياجات المواطنين.

 

 

 

 

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الإمام محمد عبده دقهلية شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء مدينة المنصورة الدكتور أيمن مختار الصيانة الدورية

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