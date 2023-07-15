تكوين التحالف الوطني للعمل الأهلي.. اعرفه وفقا للقانون

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الأيام الماضية، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء).

ونصت المادة (7)على أن التحالف يتكون من:

1. الجمعية العامة.

2. مجلس الأمناء.

3. مكتب تنفيذي.

4. الأمانة الفنية.

ونصت المادة (8) على أن يكـون للتحـالف جمعيـة عامـة، تتكـون مـن ممثـل عـن كـل مـن الجهـات المنضـمة للتحالف، يختاره الممثل القانوني للجهة.

ويستهدف التحالف، تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات التطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.