عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عسكرة الفضاء.. الصين توجه اتهاما خطيرا إلى الولايات المتحدة

الصين توجه اتهاما
الصين توجه اتهاما خطيرا إلى الولايات المتحدة

اتهمت الصين، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية بعسكرة الفضاء بعد احتجاج على عبور طائرة فوق مضيق تايوان.

وأكدت الدفاع الصينية أن بكين تتمسك بالاستخدام السلمي للفضاء وتعارض بحزم تسليحه.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، اليوم الجمعة، إن الإجراءات الأمريكية، بما في ذلك إنشاء قوة الفضاء في عام 2019 باعتبارها أحدث فرع يمتلكه في الجيش، مشيرا إلى أنه "كان له تأثير سلبي كبير على أمن الفضاء والاستقرار الاستراتيجي العالمي".

وتابع: "في السنوات الأخيرة، سرعت الولايات المتحدة من عسكرة الفضاء".

وأضاف "أود أن أؤكد هنا أن الصين تلتزم بالاستخدام السلمي للفضاء، وتعارض بشدة الأسلحة وجعل الفضاء في ساحة المعركة، كما أنها تعارض أي شكل من أشكال سباق التسلح في الفضاء".

وفي الفترة الأخيرة، أرسلت الولايات المتحدة مسؤولين إلى بكين بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة، جانيت يلين، حيث تظل العلاقات في أدنى مستوى تاريخي.

ورفضت الصين بوضوح إعادة الاتصال بين الجانبين، ربما كاحتجاج على المبيعات الأمريكية للأسلحة الدفاعية لتايوان والعقوبات ضد وزير الدفاع الصيني لي شانجفو.

في يوم الخميس ، قالت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني - الذي تواجه منطقة عملياته تايوان - إنها رصدت الطائرة الأمريكية طوال العملية وتم التعامل معها وفقا للقوانين واللوائح.

ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم المسرح العقيد شي يي قوله على وسائل التواصل الاجتماعي ، "تلتزم قوات المسرح على مستوى عال من اليقظة في جميع الأوقات وسوف تدافع بحزم عن السيادة والأمن إلى جانب السلام والاستقرار الإقليميين".

قال أسطول الولايات المتحدة السابع على موقعه على الإنترنت: "من خلال العمل داخل مضيق تايوان وفقًا للقانون الدولي، تدعم الولايات المتحدة حقوق وحريات الملاحة لجميع الدول".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

سحر أسود.. تعليق رئيس الزمالك بعد خسارة القمة.. واللاعبون يطالبون بالمستحقات

ترشيحاتنا

موجة حر استثنائية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة

ألمانيا تفتح أبوابها لـ شباب مصر للعمل في شركاتها

تنسيق كليات علمي علوم 2023 .. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

تفاصيل ضبط رئيس مجلس إدارة شركة بترول قتل طليقته رميا بالرصاص

زوجة قنصل أفريقي.. كواليس إنقاذ 11 مريضا من حريق مستشفى خاص بالمهندسين

ضربة قاصمة لتل أبيب.. كبار مسؤولي التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل يخططون للاستقالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 علامات تكشف نقص فيتامين د عند النساء.. تعرف عليها

مش بياكلوا أي حاجة؟| هذه الأبراج تختار طعامها بعناية

بعدت عن الألوان الكئيبة| ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص

أغنية لعبدالحليم حافظ بصوت آلاف المغاربة.. قصة حفلة بطلها الجمهور| شاهد

فيديو

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ 2022.. فيديو

بعد 24 ساعة من صورته الأخيرة.. حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش

آيقونة البحار .. أكبر سفينة في العالم تبحر في أكتوبر المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ