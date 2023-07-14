عسكرة الفضاء.. الصين توجه اتهاما خطيرا إلى الولايات المتحدة

اتهمت الصين، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية بعسكرة الفضاء بعد احتجاج على عبور طائرة فوق مضيق تايوان.

وأكدت الدفاع الصينية أن بكين تتمسك بالاستخدام السلمي للفضاء وتعارض بحزم تسليحه.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، اليوم الجمعة، إن الإجراءات الأمريكية، بما في ذلك إنشاء قوة الفضاء في عام 2019 باعتبارها أحدث فرع يمتلكه في الجيش، مشيرا إلى أنه "كان له تأثير سلبي كبير على أمن الفضاء والاستقرار الاستراتيجي العالمي".

وتابع: "في السنوات الأخيرة، سرعت الولايات المتحدة من عسكرة الفضاء".

وأضاف "أود أن أؤكد هنا أن الصين تلتزم بالاستخدام السلمي للفضاء، وتعارض بشدة الأسلحة وجعل الفضاء في ساحة المعركة، كما أنها تعارض أي شكل من أشكال سباق التسلح في الفضاء".

وفي الفترة الأخيرة، أرسلت الولايات المتحدة مسؤولين إلى بكين بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة، جانيت يلين، حيث تظل العلاقات في أدنى مستوى تاريخي.

ورفضت الصين بوضوح إعادة الاتصال بين الجانبين، ربما كاحتجاج على المبيعات الأمريكية للأسلحة الدفاعية لتايوان والعقوبات ضد وزير الدفاع الصيني لي شانجفو.

في يوم الخميس ، قالت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني - الذي تواجه منطقة عملياته تايوان - إنها رصدت الطائرة الأمريكية طوال العملية وتم التعامل معها وفقا للقوانين واللوائح.

ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم المسرح العقيد شي يي قوله على وسائل التواصل الاجتماعي ، "تلتزم قوات المسرح على مستوى عال من اليقظة في جميع الأوقات وسوف تدافع بحزم عن السيادة والأمن إلى جانب السلام والاستقرار الإقليميين".

قال أسطول الولايات المتحدة السابع على موقعه على الإنترنت: "من خلال العمل داخل مضيق تايوان وفقًا للقانون الدولي، تدعم الولايات المتحدة حقوق وحريات الملاحة لجميع الدول".