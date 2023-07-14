أميرة جمال تكشف عن الفريق الأقرب للبقاء في الدوري المصري

قدمت الإعلامية أميرة جمال حلقة جديدة من برنامجها «ع التراك» على ON SPORT FM، اليوم الجمعة.

وخلال الحلقة تحدثت أميرة عن لقاءات اليوم الجمعة، في الدوري المصري، وفرص البقاء والهبوط لكل من أسوان وغزل المحلة و الداخلية.

وقالت أميرة إن أسوان يكفيه الفوز اليوم، للبقاء في الدوري الممتاز، دون النظر لنتائج منافسيه، كما أن فوز أسوان وفوز غزل المحلة، يعني بقاء أسوان لتفوقه بفارق الأهداف، وهو الأقرب نطريا للبقاء في الدوري المصري.

أما فريق غزل المحلة فحظوظه متوقفة على تعثر أسوان سواء بالتعادل أو الخسارة، لأن أسوان يتفوق على غزل المحلة في فارق الأهداف، والفريقين متعادلان في المواجهات المباشرة.

أما عن حظوظ الداخلية فيجب أن يفوز اليوم، مع خسارة أو تعادل منافسيه غزل المحلة وأسوان.