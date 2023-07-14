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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ألمانيا تفتح أبوابها لـ شباب مصر للعمل في شركاتها

تعاون مصري الماني
تعاون مصري الماني لتشغيل الشباب

تستعد غرفة القاهرة التجارية لتوقيع توأمة مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية بهدف توفير شباب مصري مدرب للعمل بالسوق الألماني، يأتي ذلك في إطار تكامل جهود الحكومة المصرية وبالتنسيق مع كافة الأطراف والجهات المعنية.
 

وفي هذا الشأن عقدت غرفة القاهرة من خلال شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج والجهاز التنفيذي لها مع ممثلي الجانب الألماني اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس الأسبوع الجاري لاستكمال الاجتماعات السابقة للترتيب والتنسيق ووضع اللمسات النهائية لإبرام هذه الاتفاقية ، التي من المنتظر أن تتم قريبًا بين الجانبين المصري والألمانى.
 

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وتستهدف هذه التوأمة بين غرفة القاهرة وغر التجارة والصناعة الألمانية  تحقيق المصالح المصرية الألمانية المشتركة، حيث سيتم توفير فرص عمل للشباب المصري للعمل بالسوق الألماني لسد العجز الذي يعاني منه السوق الألماني من العمالة المدربة في القطاعات المختلفة من بينها القطاع الطبي.


مميزات التوأمة بين الغرفتين

وتعد المميزات متعددة لهذه التوأمة ، حيث تسعى غرفة القاهرة من خلال توفير فرص العمل للشباب المصري في مساندة الجهود الحكومية لتخفيض نسبة البطالة وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.

غرفة القاهرة غرفة التجارة والصناعة الألمانية سوق العمل مصر المانيا

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