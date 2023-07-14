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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إصدر تراخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة في عدد من المحافظات السياحية

منشأة فندقية
منشأة فندقية

 أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارات بترخيص تشغيل سبع منشأة فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي من أبرز محاورها تحسين مناخ الاستثمار السياحي ولاسيما الفندقي بما يساهم في زيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها واستقبال أكبر عدد من السائحين.

وأوضحت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة أن هذه المنشآت قد قامت باستيفاء كافة الشروط اللازمة للحصول على تراخيص التشغيل السياحي ومراجعتها للتأكد من ذلك من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة قبل إصدار هذه القرارات بما يضمن جودة الخدمة التي سوف يتم تقديمها بها. 

وأشارت إلى أن هذه المنشآت الفندقية موزعة على عدد من المحافظات وهى أربعة فنادق بمدينة العلمين وفندق واحد بمحافظة جنوب سيناء وفندق بمحافظة الإسكندرية وفندق في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وأكدت نائب الوزير  لشئون السياحة أن هذه المنشآت الفندقية سوف تتيح العديد من فرص العمل وهو ما يؤدى بدوره لرفع المستوى الاقتصادى والتنمية المجتمعية مما يحقق التنمية المستدامة التي تتضمنها رؤية مصر 2030.

منشأة فندقية الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة الأنشطة السياحية

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