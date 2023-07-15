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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"جيه بي مورجان" يسجل إيرادات قياسية بالربع الثاني بفضل رفع الفائدة

جيه بي مورجان
جيه بي مورجان

قفزت إيرادات مصرف "جيه بي جورغان" لتسجل مستوى قياسياً في الربع الثاني، مدعومة بزيادات أسعار الفائدة التي أقرّها "الاحتياطي الفيدرالي".

 

أفاد بيان صادر عن البنك نقلت وكالة “بلومبرج الشرق” نسخة منه، أن البنك حقق إيرادات 41.3 مليار دولار، متجاوزاً توقعات المحللين، وسجّل صافي دخل من الفائدة قياسياً بلغت قيمته 21.8 مليار دولار. 

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كما رفع "جيه بي مورجان" توقعاته لصافي دخل الفائدة باستثناء نشاط التداول إلى 87 مليار دولار للعام بأكمله، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 84 مليار دولار في يوم المستثمر في مايو.

 

وقال جيمي ديمون الرئيس التنفيذي للبنك في البيان: "الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً.. لا تزال الميزانيات العمومية للشركات الاستهلاكية بحالة جيدة، كما أن المستهلكين يواصلون الإنفاق، وإن كان ذلك بشكل أبطأ قليلاً.. تراجعت أسواق العمل إلى حد ما، لكن نمو الوظائف لا يزال قوياً".

 

وبحسب التقرير، صعدت أسهم "جيه بي مورغان" 1.8% خلال التعاملات المبكرة في نيويورك، وبلغت مكاسبها خلال العام الحالي 11%.

 

أثر الاستحواذ على "فيرست ريبابليك" 

وافق "جيه بي جورغان" في مايو على الاستحواذ على "فيرست ريبابليك بنك"، بعدما تفوّق على المنافسين في مزاد عقدته الحكومة. وتجدر الإشارة إلى أن "فيرست ريبابليك" كان رابع مصرف إقليمي ينهار في غضون أسابيع.

 

وكان سقوطه بمثابة ثاني أكبر انهيار لبنك في تاريخ الولايات المتحدة. وزادت هذه الصفقة من حجم أكبر بنك أميركي بالفعل، كما أدت إلى تقليل الضرر الذي لحق بصندوق ضمان شركة تأمين الودائع الفيدرالية.

 

نتائج الأعمال تضمنت مكاسب بقيمة 2.7 مليار دولار من شراء "فيرست ريبابليك"، بالإضافة إلى بناء احتياطي مرتبط بقيمة 1.2 مليار دولار. بشكل عام، بلغت مخصصات خسائر الائتمان 2.9 مليار دولار.

 

يعلن أيضاً "ويلز فارجو" و"سيتي جروب" عن نتائج الأعمال اليوم الجمعة، إذ يُقدم الثلاثي نظرة مبكرة على أداء البنوك خلال ربع السنة الذي تضمن الاضطرابات المصرفية الإقليمية، استمرار رفع أسعار الفائدة في ظل سعي الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم.

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