ألغام أوكرانية.. تحذير عاجل من البحرية الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قيادة أسطول البحر الأسود أصدرت تحذيرا للبحارة من خطر الألغام في البحر الأسود، بسبب اكتشاف لغم أوكراني غير خاضع للسيطرة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نقلته سبوتنيك: "أصدرت قيادة أسطول البحر الأسود تحذيرًا للبحارة من وجود خطر لغم على طريق الشحن في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود. وكان التحذير بسبب اكتشاف لغم بحري أوكراني كان ينجرف دون حسيب ولا رقيب ويشكل تهديدا لسلامة الملاحة للسفن المدنية".



وأشارت الوزارة إلى أن اللغم وضعته القوات البحرية الأوكرانية "في بداية عام 2022، أثناء نشر الألغام العشوائي في المياه الساحلية للبحر الأسود، مما شكل تهديدًا لسلامة الملاحة".

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن "عدم الاحتراف وعدم المسؤولية لدى البحرية الأوكرانية أدى إلى انجراف عدد غير معروف من الألغام في البحر الأسود، ما يشكل تهديدًا دائمًا للشحن".