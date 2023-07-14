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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا .. مصرع شخص بسبب حادث في مصنع نووي

صدى البلد

 لقي شخص حتفه في حادث بمنشأة لتخصيب اليورانيوم في منطقة الأورال، وقالت شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية إن الحادث لا يشكل أي تهديد لصحة الناس بالمنطقة.

أوضحت المنشأة أن الحادث وقع بسبب “إزالة ضغط” بأسطوانة تحتوي على سداسي فلوريد اليورانيوم المنضب، وإن مستويات الإشعاع في الموقع والمنطقة المحيطة به طبيعية، حسبما افادت رويترز.

وذكرت روساتوم المالكة للمصنع أن المركب الكيميائي عندما يكون منضبا يكون أقل إشعاعا من اليورانيوم الطبيعي ولا يشكل أي تهديد على صحة الإنسان.

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وأضافت أن العامل توفي متأثرا بجروح نتجت عن مشكلة بإحدى حاويات  مادة “سادس فلوريد اليورانيوم”.

وقال نائب مدير إنتاج المصنع “لا يوجد خطر من أي نوع على سكان مدينة نوفورالسك أو العاملين بالمصنع”، وأفاد باستمرار العمل فيه على نحو طبي.

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