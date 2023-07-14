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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إدارة التراث الحضاري بالشرقية تنظم رحلات بمنطقة آثار تل بسطا لذوى الهمم

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتماما كبيراً لدعم ذوى الهمم وتعمل على تقديم كافة الحقوق والامتيازات  لذوى الهمم فى مختلف المجالات وتضمن لهم المساواة بينهم ونظرائهم من الأصحاء و عدم التمييز بينهم بسبب احتياجاتهم الخاصة وذلك من خلال جميع التشريعات وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

 

 

وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة نرمين عوض الله مدير إدارة التراث الحضاري بالديوان العام أنه بالتعاون مع جمعية بنك الأفكار المصري و متحف تل بسطا تم تنظيم رحلة تثقيفية و ترفيهية وورشة عمل بمتحف آثار تل بسطا للأشخاص ذوى الهمم لعدد (٣٠ ) من جمعية بنك الأفكار المصرى.

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضارى أن الدولة تولى عناية كبيرة لأصحاب الهمم وأن مصر من أهم الدول التى يُشاد بها فى العمل الإجتماعى بوجه عام خاصة فى مجال رعاية و تأهيل الأشخاص أصحاب الهمم و الإيمان التام بما لديهم من قدرات و إمكانيات إذا ما توافرت لهم الخدمات التدريبية و التأهيلية الملائمة و الرعاية والفرص المتكافئة.

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