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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية في أسبوع

البورصة الأردنية
البورصة الأردنية

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة بلغت 0.62%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2455.7 نقطة.

وبحسب بيانات البورصة الأردنية، بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان، خلال الأسبوع الماضي، نحو 5.4 مليون دينار أردني، مقارنة مع 5.3 مليون دينار أردني، الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 1.5%.

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فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 27.0 مليون دينار أردني، مقارنة مع 26.6 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 17.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 11812 صفقة.

البورصة البورصة الأردنية بيانات البورصة حجم التداول دينار اردني

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