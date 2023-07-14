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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كشف طبي مجاني في ندوة بـ منيا القمح .. تفاصيل مهمة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها.

مشيدا بالتعاون بين مديريتي الزراعة والصحة في تنظيم الندوات الارشادية لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أشاد المحافظ بمبادرة 100 يوم صحة التي تهدف إلى التوسع في توفير الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة  لضمان إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى أنه في إطار البروتوكول الموقع بين مديريتي الزراعة والصحة لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين تم تنفيذ ندوة تثقيفية لعدد من العاملين بادارة منيا القمح الزراعية عن " أهداف حملة 100 يوم صحة والفئات المستفيدة " في حضور المهندس احمد مصطفي مدير عام إدارة منيا القمح الزراعية والدكتور مصطفي زايد  والدكتورة مني عزب بالإدارة الصحية بمنيا القمح.

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أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم تعريف الحضور بأهداف مبادرة 100 يوم صحة والخدمات الطبية المجانية التي تقدمها من خلال الفرق الثابتة والمتحركة من الأطباء واطقم التمريض بتوقيع الكشف الطبي علي مرضي السكر والضغط والاعتلال الكلوي بجانب خدمات تنظيم الأسرة للسيدات.

لافتا أنه في نهاية الندوة تم توقيع الكشف الطبي على عدد من الحضور بالمجان.

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