الأمم المتحدة: من المقرر إرسال سفينتي حبوب إلى تركيا قبل انتهاء الصفقة

أعلنت المتحدثة باسم المنسق الأممي لمبادرة تصدير الحبوب، إسميني بالا، اليوم الجمعة، في إسطنبول، أنه سيتم إرسال سفينتي حبوب من أوكرانيا إلى تركيا في الأيام المقبلة قبل انتهاء صفقة الحبوب.



وأضافت بالا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه من المقرر إجراء تفتيش لسفينة يوم السبت القادم عند مغادرتها الميناء الأوكراني، ويتم حاليًا تحميل سفينة أخرى في ميناء أوديسا.



كان قد قال زكي أكتورك رئيس المكتب الصحفي بوزارة الدفاع التركية، إن وزارته تتابع الاتصالات مع روسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا حول تمديد صفقة الحبوب.

وأضاف في حديث لوسائل إعلام تركية: "تستمر وزارتنا بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية، في اتصالاتها مع مسؤولي الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا بشأن تمديد مبادرة الحبوب، التي ينتهي سريانها في 17 يوليو. حتى الآن تم بمساعدة أكثر من ألف سفينة، تصدير حوالي 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى الأسواق العالمية. بلادنا مستعدة للمساهمة وستستمر في اتخاذ مبادرات بناءة في هذا الشأن ".



ونقلت القناة التلفزيونية عن مصادر مطلعة في وزارة الدفاع التركية، أن "كل العمل يتركز بشكل خاص على تمديد مدة اتفاقية الحبوب، ولا يجري تنفيذ أي عمل آخر".