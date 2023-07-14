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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي إبني بيتك 2 بحدائق أكتوبر يستغيثون بوزير الكهرباء لإنقاذهم

صدى البلد

ناشد سكان المنطقة الثانية من مشروع ابني بيتك المنطقة الثانية في أكتوبر جميع المسؤولين في وزارة الكهرباء لإنقاذهم من الضرر الذي يصيبهم بسبب عدم توصيل جهد الكهرباء بالشكل الكامل للبيوت، حيث أنه لا يتم توصيل الثلاث فازات طبقا لاصول التعاقد بتوصيل كهرباء بجودة وكفاءة عالية. 


وأكد الاهالي، كبر حجم الخسائر حيث ان ضعف الكهرباء أدى إلى إتلاف الكثير من الأجهزة الكهربائية ذات التكلفه العاليه بالإضافه إلي عدم القدرة علي تشغيل أجهزة التبريد والمراوح في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديد. 


وطالب الأهالي شركة الكهرباء بهرم سيتي لتعديل جميع توصيلات منازل ابني بيتك 2 وذلك نظرا لزيادة الكثافة السكانية بالمنطقة والتي تظهر من كم التعاقدات الجديد خلال السنوات الماضية. 


وطالب الأهالي بزيادة عدد المحولات الكهربائية لاستيعاب الزيادة السكانية في المنطقة. 

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