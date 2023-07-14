مشاركة فعالة لمصر في أعمال الدورة الـ43 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.. فيديو

رصدت منة فاروق، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، من كينيا، تفاصيل مشاركة مصر في أعمال الدورة الـ"43" للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن مصر تشارك في أعمال الدورة الـ43 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على المستوى الوزاري، والتي تختتم اليوم الجمعة بنيروبي تمهيدًا للقمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الإفريقي المقرر عقدها بعد غدٍ في العاصمة الكينية نيروبي.

وأضافت أن المشاركة في أعمال المجلس التنفيذي والقمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في 16 يوليو الجاري، تأتي في ظل ترؤس مصر الحالي لرئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية النيباد لمدة عامين.

وأشارت إلى أن مصر تستهدف من خلال رئاستها للنيباد الدفع بأولويات القارة الإفريقية وتحقيق أجندة إفريقيا 2063 من خلال تكثيف جهود حشد التمويل الدولي لمشروعات التنمية في إفريقيا لا سيما مشروعات البنية التحتية والربط القاري، وكذلك تعزيز جهود الإسراع في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية اتساقًا مع الموضوع العام للاتحاد الإفريقي.