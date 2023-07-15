عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحرّك عاجل من البيئة لإنقاذ ترسة بحرية في المطرية |صور

صدى البلد

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بفحص الشكوى الواردة عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" من قيام أحد اصحاب محلات ببع الأسماك بعرض ترسة بحرية وتعرضها للاذي من الأطفال موجودة بأحد الأسواق بحى بالمطرية.

تم تشكيل لجنة وفريق عمل متكامل من عدة قطاعات بالوزارة وهم قطاع الفروع ممثلا عنها حسام أمين رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى والإدارة العامة لخدمة المواطنين ممثلا عنها الدكتور علاء سلام و بالتنسيق مع قطاع حماية الطبيعة بالوزارة ، وقام فريق وزارة البيئة بالتنسيق مع الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء خالد شحاته رئيس حى المطرية لفحص الشكوى حيث تم التواصل مع الشاكى، و تم ضبط الترسة وكانت فى حالة صحية سيئة وجارٍ إعادتها لبيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة قبل عملية الإطلاق.

وأشادت وزيرة البيئة بقيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن محاولة الإتجار فى السلحفاة وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية و دور المواطن فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة و فعالة من أجل حماية البيئة.

و تهيب الوزارة بالمواطنين  بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الإتجار غير المشروع  فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءاً ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.

879DD495-D514-48AC-80FE-32CB97C83E8A
879DD495-D514-48AC-80FE-32CB97C83E8A
BC34D437-0E44-4252-AA21-C34C28A5A6D3
BC34D437-0E44-4252-AA21-C34C28A5A6D3
0010E644-36D4-4303-99A6-FF8DE7F87970
0010E644-36D4-4303-99A6-FF8DE7F87970
73DC18C6-58C1-4F00-B585-2B2CDDB82E42
73DC18C6-58C1-4F00-B585-2B2CDDB82E42
البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

أول مرة أشوف لاعب بيلطم.. عمرو أديب: الزمالك بيقع وإكرام الميت دفنه

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

مرتضى منصور: الجن عور عمرو السيسي بعد ٥ دقائق من مشاركته أمام الأهلي

ترشيحاتنا

ماذا تقول عند أذان الفجر؟.. اغفر كل ذنوبك بدعاء واحد

هكذا تم عقابها .. معلمة حضانة تسمم 28 طفلاً وتقتل أحدهم بالصين

ليبيا .. تحذير عاجل من وزارة النفط بعد إغلاق 3 حقول

بالدليل.. دويدار يتحدث عن "كوبري" ميتلاند لتعاقد الأهلي مع إمام عاشور

في اليوم العالمي لمهارات الشباب.. 7 خطوات فعالة تساعدك على تطوير نفسك

تحرّك عاجل من البيئة لإنقاذ ترسة بحرية في المطرية |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكن استخدام الحمام المغربي للبشرة الحساسة؟

الإرهاق والنعاس بداية الأعراض.. كيف تكتشفين الحمل في الشهر الأول

تعرف على نشاط البيت الفني خلال الموسم الصيفي |صور

لتجنب مشاكل القولون .. حسام موافى يحذر من تناول هذه الأطعمة

فيديو

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ