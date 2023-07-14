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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بنى سويف .. إصابة 5 من أسرة واحدة باشتباه تسمم إثر تناولهم العنب

تسمم
تسمم

أصيبت أم و4 من أطفالها، اليوم الجمعة، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم فاكهة "العنب" داخل منزلهم بقرية ابشنا التابعة لدائرة مركز بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بإصابة أم و4 من أطفالها نتيجة ادعاء إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم فاكهة «العنب» داخل منزلهم بقرية ابشنا التابعة لدائرة مركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقلهم إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة.

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ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.

وتبين أن المصابين الأم « سحر.ر.ع» 32 سنة، وأطفالها الأربعة وهم « مصطفي.ش.س» 9 سنوات، و «عبد الرحمن» 5 سنوات، و«ريتاج» 3 سنوات، و«ايمان» 7 سنوات، وجميعهم مصابين بارتفاع في درجات الحرارة وقئ، جاري اسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي.

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