ناشطة سودانية: قمة دول الجوار جاءت في وقتها.. ورسالة السيسي مقبولة للجميع

وجهت سامية الهاشمي، ناشطة سودانية، الشكر للحكومة المصرية والرئيس السيسي لدعوتها لقمة دول جوار السودان، إذ أنها كانت قمة هامة لما يحدث في السودان، موضحة أن القمة أبرزت اهتمام بالشأن السوداني، والحرب الدائرة في السودان، من منطلق الجوار، ومن منطلق المصالح المشتركة، والتأثير الذي يمكن أن تفرزه الحرب على دول الجوار.

ناشطة سودانية: قمة دول الجوار جاءت في موعدها

وأضافت "الهاشمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الحرب ليست ثلاثة أطراف فقط إذ أن أثارها قد تمتد إلى دوار الجوار بالكامل، فالحرب تشكل تهديد كبير جدا على المنطقة كلها، والقمة كانت هامة بكافة مخرجاتها.

وتابعت الناشطة السياسية، أن مخرجات قمة دول جوار السودان كنت عند حسن التوقعات، متوقعة أن تخرج القمة بما ينادي بها السودانيين، أن يتم وقف الحرب، وأن يتم تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسودانيين، داخل وخارج السودان من دول الجوار، وتشكيل آلية لتنفيذ هذه المخرجات، معربة عن أملها في تحقيق هذه المخرجات بأسرع وقت ممكن.

واستكملت، أن رسالة الرئيس السيسي للشعب السوداني هي رسالة مقبولة من أخ وشقيق للشعب السوداني، مشددة على أن السودانين يرغبون لعودة السودان لما كانت عليه من استقرار في العقود الماضية، وأن تعود الحياة لطبيعتها من جديد، وأن يتبوأ السوداني مكانه الطبيعي بين الدول.