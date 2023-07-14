حرب أهلية.. تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن السودان

حذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، من أن البلاد تواجه كارثة إنسانية، وتقف على شفا حرب أهلية شاملة، وجاء ذلك في نبأ عاجل.

وكانت قد نجحت القوات المسلحة السودانية في القيام بعمليات تمشيط واسعة لمناطق بمدن العاصمة الثلاث حيث وجرت كما كان مخطط لها بحسب البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها أن بعض الخسائر حدثت بجزء من محور بحري وهي لم تؤثر على مجرى العمليات، ولا علاقة لها بالأعداد الكبيرة التي وردت ببيان الميليشيا المتمردة التي درجت على المبالغة والتضخيم الكاذب.

وأتمت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانها قائلة : قواتنا كعهدها مستمرة في القيام بواجباتها، ومن خلفها شعبها، بمعنويات تعانق عنان السماء حتى تحقيق النصر بإذن الله.