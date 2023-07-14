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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ضياء رشوان: ثلث زيارات الرئيس السيسي الخارجية داخل قارة أفريقيا

الإعلامي ضياء رشوان
الإعلامي ضياء رشوان

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لبيان الاتحاد الأفريقي في الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية والذي ينعقد في كينيا بحضور زعماء أفريقيا. 

ضياء رشوان: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالقارة الأفريقية

وأضاف ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن مشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع الخامس للاتحاد الأفريقي في كينيا أمر طبيعي، لافتا إلى أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترأسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية "النيباد" على مدار العامين المقبلين. 

وتابع ضياء رشوان، أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة أيضا باعتباره الرئيس الحالي لمؤتمر المناخ الأخير الذي عُقد في شرم الشيخ، إذ أن مصر هي رئيسة المؤتمر إلى أن ينعقد المؤتمر المقبل للمناخ في دولة الإمارات العربية الشقيقة، لتبدأ الدورة القادمة من المؤتمر، لافتا إلى أن الرئيس سيعمل على استعراض الجهود المصرية في مواجهة التأثيرات للتيارات المناخية على دول القارة الأفريقية، وفي ظل جهود مصر المستمرة لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لتقديمها لدول أفريقيا الأكثر تأثرا بتداعيات التغيرات المناخية. 

وأردف، أن الرئيس السيسي خلال زيارته إلى كينيا سيبحث مع الزعماء ورؤساء الحكومات المشاركين التقدم الذي تحقق في برنامج عمل الاندماج التجاري في دول القارة، وسبل تعزيز الاندماج، ومن ضمنها خطوات تتعلق بتعزيز حرية الحركة وجواز السفر الأفريقي الموحد، وسبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة. 

واستكمل، ان مصر استضافت بالأمس قمة دول جوار السودان بتواجد الدول الأفريقية، وتم مناقشة الكثير من التفاصيل، موضحا أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالدول الأفريقية واستقرارها، وثلث زيارات الرئيس السيسي الخارجية أو 35% منها تتم في القارة الأفريقية.

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