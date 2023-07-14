رصد آراء زوار مهرجان العلمين الجديدة.. فيديو

رصدت فضائية "القاهرة الإخبارية" آراء زوار مهرجان العلمين الجديدة.

من جانبها قالت إحدى زائرات مدينة العلمين الجديدة، إن مهرجان العلمين الجديدة يشهد أنشطة ترفيهية كثيرة، بالإضافة إلى العديد من البطولات الرياضية، معربة عن رغبتها في المشاركة في عروض الأزياء، حيث يضم مصممي أزياء عالميين.

وقال زائر آخر، إن مدينة العلمين الجديدة هي مدينة جيدة جدًا، لم تكن متواجدة في الماضي بهذا الشكل، وبالتالي فقد نورت العلمين الجديدة الساحل وأحدثت فرقًا كبيرًا.

وأضافت زائرة أخرى، أن مدينة العلمين الجديدة من الممكن أن نصيف فيها ونعيش فيها، فهي مدينة أكثر من رائعة، والحياة فيها في غاية الجمال والمتعة.

فيما أوضحت زائرة رابعة، أنها من المملكة العربية السعودية وتأتي إلى مصر سياحة كل فترة، وبعد ما شهدته العلمين لا بد من زيارة لها كل فترة.