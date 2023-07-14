إعلامية: العلمين تعبر عن الجمهورية الجديدة.. فيديو

قالت الإعلامية نهى درويش، إن مدينة العلمين الجديدة تشهد أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط، معقبة: "المدينة في غاية الجمال وبها تطور وإنجاز معماري مهما حكينا عنه لازم تشوفوه بعنيكم".

وأضافت الإعلامية نهى درويش خلال "هنا العلمين" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن العلمين الجديدة تعبر عن مصر بجمهوريتها الجديدة، لافتة إلى أنه خلال خمس سنوات استطاعت مصر أن تحول الصحراء لمدينة متكاملة بها هذا الكم من الإنجاز المعماري.

من جانبها قالت الإعلامية ليلاس كفوزي، إن مدينة العلمين الجديدة كانت قبل عام 2016 عبارة عن صحراء، وحقل ألغام حيث إنها شهدت الحرب العالمية الثانية، وبعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء هذه المدينة، أصبحت اليوم مدينة أحلام.