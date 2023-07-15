عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري يكشف الأعراض التي تسببها جرثومة المعدة

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

قال الدكتور وائل صفوت، استشاري الأمراض الباطنة والتوعية الصحية، إن جرثومة المعدة تسمي بالجرثومة الحلزونية لأن شكلها حلزوني وتعيش فى جدار المعدة، ومن المفترض أنها تحدث عدوى بسببها من شخص لشخص، وأما تكون نشيطة أو كامنة.

وأضاف الدكتور وائل صفوت، استشاري الأمراض الباطنية والتوعية الصحية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه فى حال كانت جرثومة المعدة نشطة، فإنها تسبب قرحة فى المعدة، وأعراض إنتفاخ وتجشأ باستمرار، وأحيانا تؤدي إلى سرطان المعدة فى حال استمرارها.

وتابع الدكتور وائل صفوت، استشاري الأمراض الباطنية والتوعية الصحية، أن طرق نقل العدوى من جرثومة المعدة تكون من خلال شخص مصاب لشخص أخر عن طريق البراز، مثل لمس بعضه عن طريق الخطأ، أو تناول أطعمة معينة بدون غسلها، وتأتي من الأطعمة من خارج المنزل من شخص مصاب أو غير نظيف.

وائل صفوت الأمراض الباطنيه جرثومة المعدة المعدة سرطان المعدة قرحة فى المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول مرة أشوف لاعب بيلطم.. عمرو أديب: الزمالك بيقع وإكرام الميت دفنه

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

أشرف بن شرقي على مشارف العودة للزمالك

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

هارب من السجن.. كواليس سقوط صاحب مشروع ابني بيتك بايدك بعد سرقة 2.5 مليار جنيه

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

ترشيحاتنا

الإرهاق والنعاس بداية الأعراض.. كيف تكتشفين الحمل في الشهر الأول

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. حقيقة إلغاء البطاقات التموينية

يحيي الفخراني: التمثيل متعة الإنسان.. وأجهز لمشروع فني لم يكتمل بعد

قرعة مصر في كأس العالم.. تعرف على النظام الجديد وكيفية الصعود

يحيى الفخراني: الوضع لم يسوء في مصر.. وهناك دول حدث فيها مجاعات

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نشاط البيت الفني خلال الموسم الصيفي |صور

لتجنب مشاكل القولون .. حسام موافى يحذر من تناول هذه الأطعمة

ثقافة السويس تناقش دور الشباب في التنمية والبناء|صور

فتحي عبد الوهاب: الذكاء الاصطناعي لن يؤثر على التمثيل والغناء

فيديو

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ