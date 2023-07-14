لا يستطيع صعود الدرج.. ترامب يسخر من بايدن بسبب سقوطه المتكرر

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن جو بايدن، يدفع بالولايات المتحدة إلى حرب عالمية ثالثة عبر إرسال قوات أمريكية إلى أوروبا.

وأشار ترامب إلى أن قرار بايدن استخدام قوات الاحتياط الأمريكية من أجل دعم الجناح الشرقي لحلف الناتو، يدفع بالولايات المتحدة إلى حافة حرب عالمية ثالثة، حسبما نقلت وسائل إعلام أجنبية.

وشدّد ترامب قائلا " بايدن لا يمكنه حتى صعود الدرج على متن طائرة الرئاسة الأمريكية من دون أن يتعثر"، منتقدا السقطات المتكررة التي تحدث للرئيس الأمريكي في محافل عالمية .

وعبّر ترامب عن اعتقاده بأن "التصعيد المتهور" للنزاع في أوكرانيا يدفع بالجيش الأمريكي إلى كارثة.