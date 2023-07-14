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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معتز هشام: أحببت الأعمال التاريخية وتعلمت اللغة العربية

معتز هشام
معتز هشام

تحدث معتز هشام عن تجربة المسلسلات التاريخية وخصوصا بعد مشاركته في مسلسل مملكة النار.

قال معتز هشام: "أحببت تلك النوعية من الأعمال الدرامية وأتمنى أن أتواجد في عمل آخر قريبا وتلقيت ردود فعل على ممالك النار قوية للغاية واللغة العربية التي تعلمتها أفادتني".

وأكد معتز هشام في تصريحات ل"صدى البلد" أن نيللي كريم تعيش بشخصية الأم التي تجسدها في مسلسل لية لا الجزء الثالث خارج التصوير.

وقال معتز هشام: "قدمت لي العديد من النصائح التي سأستفيد منها في مشواري الفني وحياتي الشخصية، والعمل بشكل عام خطوة مهمة في حياتي.


وكان قد كشف الناقد الفني اندرو محسن عن رأيه في الموسم الثالث من مسلسل ليه لأ، والذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم ، ويتم عرضه خلال الفترة الراهنة .

وقال أندرو محسن : شفت أول 5 حلقات من ليه لأ؟ الجزء الثالث المسلسل بعيد جدًا عن المستوى الجيد جدًا اللي كان في الموسم التاني. فيه شيء ما غايب مش قادر أحدده بس بشكل عام المسلسل بيفتقد لحاجات كتير. قضية الموسم الثالث، هي ازاي إن واحدة عندها أبناء كبار تقدر ترتبط تاني، زائد مدى تدخل الأبناء في حياة ورغبات أمهم.

وتابع : موضوع مهم، وبالنظرة الأولى هنلاقي تفاصيل ذكية بتزيد من صعوبة الموضوع زي مثلا إن الأم شيري (نيللي كريم) مرتبطة بشكل مرضي بابنها ياسين (معتز هشام)، ومش مديه نفس الاهتمام لبنتها ياسمين (فريدة رجب)، بعيدا عن الأفكار الرئيسية الملفتة فعلًا، هنلاقي إن كتابة الحلقات مش على نفس المستوى.

واسترسل: فيه سهولة واضحة تخص تفاصيل كتير وأحادية في كتابة الشخصيات والحوار، هنعمل كل حاجه واضحة عشان نبين إن الأم بتحب ياسين من أول مشهد، وهنعمل كل حاجه واضحة عشان نبين إنها مش مهتمة ببنتها خالص.  شخصية حبيبها كريم (أحمد طارق)، تقريبًا حياته تخلو من تفاصيل غير إنه بيحب شيري، بجانب شغله، كل التفاصيل التانيه زي علاقته بأصحابه مثلًا ملهاش تأثير على الأحداث حتى الآن.

واستكمل اندرو محسن : سير الأحداث كمان بطيء بشكل مبالغ فيه، بعد 5 حلقات احنا بندور في نفس الدايرة، بتاعت إنها عايزه تكمل في قصة الحب بس ابنها مانعها، مافيش تطور حقيقي حصل، يمكن باستثناء تطورات تقليدية برضه في شخصية ياسين، إنه بيحب بنت وبيتعرف على "أصدقاء سوء".

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