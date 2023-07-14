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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تخطيط عمراني: المناطق غير الآمنة تمثل خطرا على ساكنيها

المناطق غير الآمنة
المناطق غير الآمنة

تحدث الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني٫ عن جهود الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة.

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محمد سعيد محفوظ يوضح إنجازات الدولة في تطوير المناطق غير الآمنة.. فيديو

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تطوير.. التنمية الحضارية: المناطق غير الآمنة أصبحت جاذبة للاستثمارات

وقال الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني٫ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر فضائية "إكسترا نيوز": “المناطق غير الآمنة تمثل خطر على ساكنيها ويصعب السيطرة عليها أمنيا وتستنزف موارد الدولة”.

 

وأضاف الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني٫: “خلال فترات الإنفلات الأمني تكون مصدر  المناطق غير المخططة والمناطق غير الآمنة هي مصدر المشكلات لأنه يصعب إدارتها أمنيا ويكون الدخول فيهيها شبه انتحار”.

 

وأكد  الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني: “الدولة تراعي التنوع العمراني للقاهرة خلالل عمليات التطوير”.
 

المناطق غير الأمنة أستاذ التخطيط العمراني الإعلامي محمد سعيد محفوظ إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني الإعلامي محمد سعيد أستاذ التخطيط

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