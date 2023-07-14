إصابة 4 عناصر من حرس الحدود الإيراني في انفجار عبوة مفخخة

أصيب 4 عناصر من حرس الحدود الإيراني على محور ميرجاوة جنوب شرق البلاد إثر انفجار عبوة مفخخة في المنطقة الحدودية.

وقال مصدر أمني مطلع لوكالة "فارس" في مدينة زاهدان، أن حالة 3 من الأفراد الأربعة المصابين في الهجوم التفجيري مستقرة، فيما تم نقل الجريح الرابع إلى مستشفى في زاهدان لتلقي العلاج، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وشن مسلحون يوم السبت السابق، هجوما على مركز للشرطة في مدينة زاهدان الإيرانية، أدى إلى مقتل عنصرين في الأمن والجيش خلال الاشتباك مع المهاجمين.

يتجه وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت، لزيارة "أمنية - سياسية" إلى أذربيجان.

وأشار جالانت إلى أن "الزيارة تأتي على خلفية فترة مليئة بالتحديات الأمنية".

وقال انه سيعرض على الأذربيجانيين بشكل دقيق الخطر العالمي للسلاح النووي العسكري في أيدي إيران".

يأتي ذلك بعد يوم من كشف السلطات في أذربيجان، بأنها أحبطت محاولة شن هجوم على السفارة الإسرائيلية في البلاد.