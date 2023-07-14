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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نزل ينقذ أخوه.. مصرع شقيقين غرقا فى مياه نهر النيل ببنها

الطفل المتوفى
الطفل المتوفى

لقي شقيقين مصرعهما غرقا بمياه النيل بقرية دجوى التابعة لمركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

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وجرى على الفور انتشال الجثتين بمساعدة الأهالى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفيين. 


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد مصرع شقيقين غرقا بمياه النيل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية. 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع كلا من " احمد بلال، وشقيقه سيف بلال، مقيمين قرية دجوى دائرة مركز شرطة بنها. 
وتبين من التحريات أن الأخ الأصغر" سيف بلال "كان يعوم بمياه النيل وعندما رأه شقيقه الأكبر يغرق قفز بالمياه محاولا إنقاذه إلا انه غرق ولقى وفاتة المنية. 
وجرى نقل الجثامين وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

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بنها القليوبية تحريات المباحث الجنائية الصفة التشريحية الجهات المعنية

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