نقابة الصحفيين تعلن عن منحة تدريبية بكلية الإعلام جامعة القاهرة

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفين، عن فتح باب الحجز لمنحة مقدمة من مركز التدريب والتوثيق الإعلامي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، في دورة «كورس المراسل التلفزيوني مع دينا الجندي»- بروديوسر، ومراسلة برنامج الحكاية مع عمرو أديب».

وأوضحت النقابة، أن الكورس سيستمر على مجار أسبوعين، وسيبدأ من الساعة 11 صباحا إلى 3 عصرا، في مقر كلية إعلام جامعة القاهرة، وذلك خلال الأيام التالية:

• الأسبوع الأول (الثلاثاء والأربعاء 18 و19يوليو).

• الأسبوع الثاني (الثلاثاء والأربعاء الموافق 25 و26 يوليو).

وأشارت اللجنة إلى أن الحجز للدورة، في مركز تدريب نقابة الصحفيين، بالدور السابع، حتى الساعة 2 ظهرا، من بعد غد، الأحد، 16 يوليو.

ونوهت النقابة بأنه في حال زيادة عدد المتقدمين عن العدد المطلوب؛ سيتم إجراء قرعة، لاختيار المرشح للمنحة.